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У доллара новая серьезная девальвация! Рассказываем, почему?

17.12.2020 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У доллара новая серьезная девальвация! Рассказываем, почему?
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Да, курс доллара снова рушится. Достаточно сильно. Виной этому удешевление американской валюты по отношению к денежным единицам других стран. И, конечно же, дорожающая нефть. Кроме этого появились два тревожных звоночка. Один — на ближайшую перспективу, второй — на более отдаленную.

Первый звоночек. Исходя из складывающейся ситуации, доллар в ближайшее время может подешеветь еще сильнее. На сколько? В России до 70 RUB, в Беларуси — до 2,45-2,48 BYN. Это вполне возможный сценарий. Потому что российский рубль дорожает.

Второй звоночек. После избрания-таки Джо Байдена президентом США, риск новых санкций в отношении РФ критически возрос. Уже, кстати, прозвучали слова из-за океана: «Ребята, ничего личного, но «Северный поток» мы вам достроить не дадим. Для вашего же блага!»

Они понятно были адресованы России, но, помня о тесной связи российского и белорусского рублей, сомневаться, что новые санкции ударят по курсу «белки», не приходится.

Пока же «наслаждаемся» дешевым долларом. Вернее, используем эту ситуацию с умом!

Для справки. 17 декабря курс доллара на Московской бирже снизился на 44,2 копейки, до 72,9781 RUB


Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара рухнул на 0,0140 (-0,55%), до 2,5109 белорусского рубля;

- евро ушел вниз на 0,0044 (-0,14%), до 3,0700 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0029 (+0,08%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4432 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пока же «наслаждаемся» дешевым долларом. Вернее, используем эту ситуацию с умом!
 
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