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Иллюстративное фото

Для справки. 17 декабря курс доллара на Московской бирже снизился на 44,2 копейки, до 72,9781 RUB

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У доллара новая серьезная девальвация! Рассказываем, почему? Пока же «наслаждаемся» дешевым долларом. Вернее, используем эту ситуацию с умом!

Первый звоночек. Исходя из складывающейся ситуации, доллар в ближайшее время может подешеветь еще сильнее. На сколько? В России до 70 RUB, в Беларуси — до 2,45-2,48 BYN. Это вполне возможный сценарий. Потому что российский рубль дорожает.Второй звоночек. После избрания-таки Джо Байдена президентом США, риск новых санкций в отношении РФ критически возрос. Уже, кстати, прозвучали слова из-за океана: «Ребята, ничего личного, но «Северный поток» мы вам достроить не дадим. Для вашего же блага!»Они понятно были адресованы России, но, помня о тесной связи российского и белорусского рублей, сомневаться, что новые санкции ударят по курсу «белки», не приходится.Пока же «наслаждаемся» дешевым долларом. Вернее, используем эту ситуацию с умом!Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 декабря выглядят следующим образом:- курс доллара рухнул на 0,0140 (-0,55%), до 2,5109 белорусского рубля;- евро ушел вниз на 0,0044 (-0,14%), до 3,0700 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0029 (+0,08%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4432 белорусского рубля, за сотню.