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Власти мелко мстят футболисту Шкурину, который отказался играть за сборную, пока правит Лукашенко

17.12.2020 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти мелко мстят футболисту Шкурину, который отказался играть за сборную, пока правит Лукашенко
Фото: ЦСКА
Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы, сообщает «Прессбол».

Как известно, 21-летний Илья Шкурин был вызван в расположение молодежной сборной Беларуси на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор. Он тогда заявил, что отказывается приезжать в сборную, пока страной правит Александр Лукашенко.

Затем фамилия форварда была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год.

Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь дает право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишен.
 
 
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