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Власти мелко мстят футболисту Шкурину, который отказался играть за сборную, пока правит Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: ЦСКА
Как известно, 21-летний Илья Шкурин был вызван в расположение молодежной сборной Беларуси на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор. Он тогда заявил, что отказывается приезжать в сборную, пока страной правит Александр Лукашенко.
Затем фамилия форварда была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год.
Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь дает право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишен.
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Игроку отменили отсрочку от призыва в армию.
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