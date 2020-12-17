Источник материала: UDF



Фото: ЦСКА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти мелко мстят футболисту Шкурину, который отказался играть за сборную, пока правит Лукашенко Игроку отменили отсрочку от призыва в армию.

Как известно, 21-летнийбыл вызван в расположение молодежной сборной Беларуси на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор. Он тогда заявил, что отказывается приезжать в сборную, пока страной правитЗатем фамилия форварда была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год.Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь дает право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишен.