Путин прокомментировал события в Беларуси и сообщил, что сомневается насчет 2024 года

Источник материала: Onliner

«С легкой руки Валентины Терешковой в Конституции появилась статья, которая приводит к обнулению президентских сроков — ваших президентских сроков. Вы можете приступить в 2024 году снова. Вы правда готовы или не хотели бы стать, например, хромой уткой раньше времени? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей, в том числе моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Оно того стоило?» — вопрос в такой форме Владимиру Путину мог задать только Андрей Колесников, журналист «Коммерсанта» и пула. Он его так и задал.

— Я для себя так отвечаю: если это пойдет на благо страны, то стоило. Я для себе еще не принял решения. Но что касается стабильного развития страны — изменения многого стоят. Формально разрешение от народа есть. Делать или не делать — посмотрю, — ответил Путин.

О Беларуси

— Беларусь — я уже много раз высказывался. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен, что нужно делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию — посмотрим, как это будет происходить.

Главное, без вмешательства из вне. То, что мы видим сейчас, — есть это вмешательство. В том числе финансовая поддержка из-за границы. Из-за границы ничего хорошего не получается. Знаете, я вижу, что вы улыбаетесь, но это имеет принципиальное значение. Как бы долго и больно ни происходило — должны созреть изменения внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель, а как граната. Надо набраться терпения и подождать. Настроить все политические силы на диалог и защиту интересов граждан.

Кто из лидеров является для вас самым сложным переговорщиком? Трамп, Эрдоган, Лукашенко?

— Все коллеги очень высокого класса подготовки и нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. Известная сентенция: нет хороших и плохих. Есть интересны национальные. И у меня то же самое. Я не делю на хороших и плохих, а работаю со всеми в интересах максимального результата для России. Где-то нужно идти на компромиссы, где-то — настаивать на нашей позиции. Все другое контрпродуктивно.

У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с Эрдоганом, иногда противоположно. Но это человек, который держит слово, мужчина, он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно, — он идет до конца. Элемент прогнозируемости — это очень важно, для того чтобы понять, с кем имеешь дело.

О передаче вакцины другим странам

— Вакцина — хорошая, но у нас не хватает «железа» для производства. Это будет наращиваться, и в начале следующего года у нас будут миллионы доз. Но в силу того, что требуется время, нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках в иностранных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств.

Ранее о готовности России предоставить Беларуси все необходимое, чтобы наладить производство вакцины, заявлял Александр Лукашенко.