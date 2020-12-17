К Новому году открыта бесплатная витрина белорусских крафтовых подарков

Накануне Нового года в интернете открылась витрина крафтовых подарков, сделанных руками талантливых белорусов. Ее запустил сервис Holiday.by на бесплатной основе – каждый желающий может выставить свои товары и поделки.

Создатели проекта предлагают переосмыслить образ сувенира и называют каталог «Сделано в Беларуси» постоянно расширяющимся гидом по белорусскому крафту. Сейчас в нем собраны подарки от 130 handmade-производителей со всей Беларуси. В ближайшее время и появится и карта белорусского крафта – так будет проще планировать поездки и включать в маршрут посещение того или иного ремесленника.

Подарки различные: вышиванки, дизайнерская одежда, смешные брелоки, ювелирные украшения и др. Особенно хорошо представлена экологически чистая косметика.

«Скоро Новый год – и всем будет приятно получить подарок, сделанный с душой в одной из мастерских в Беларуси. В каждой карточке – прямые контакты. Покупка такого необычного подарка – отличный способ поддержать малых предпринимателей», – уверен автор проекта Андрей Барашко.