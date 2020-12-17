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К Новому году открыта бесплатная витрина белорусских крафтовых подарков
Источник материала: БДГ
Накануне Нового года в интернете
Создатели проекта предлагают переосмыслить образ сувенира и называют каталог «Сделано в Беларуси» постоянно расширяющимся гидом по белорусскому крафту. Сейчас в нем собраны подарки от 130 handmade-производителей со всей Беларуси. В ближайшее время и появится и карта белорусского крафта – так будет проще планировать поездки и включать в маршрут посещение того или иного ремесленника.
Подарки различные: вышиванки, дизайнерская одежда, смешные брелоки, ювелирные украшения и др. Особенно хорошо представлена экологически чистая косметика.
«Скоро Новый год – и всем будет приятно получить подарок, сделанный с душой в одной из мастерских в Беларуси. В каждой карточке – прямые контакты. Покупка такого необычного подарка – отличный способ поддержать малых предпринимателей», – уверен автор проекта Андрей Барашко.
Витрина постоянно расширяется. В нее включают крафтовых производителей, у которых есть доставка, интернет-магазин или хотя бы активный аккаунт в соцсетях.
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Накануне Нового года в интернете открылась витрина крафтовых подарков, сделанных руками талантливых белорусов.
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