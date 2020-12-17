«Дана Холдингс», «Белтехэкспорт», МЗКТ и еще ряд предприятий подпали под санкции Евросоюза

Семь юридических лиц Беларуси вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.





Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, в списке значатся предприятия «Белтехэкспорт», «Дана Холдингс / Дана Астра», Управление делами президента, «Синезис», АГАТ, 140-й ремонтный завод и МЗКТ.

«Белтехэкспорт» занимается экспортом вооружений и продукции двойного назначения.

Компании холдинга «Дана» — одни из крупнейших застройщиков в Минске.

В структуре Управления делами президента десятки компаний, многие из которых заняты в сверхприбыльных отраслях экономики.

ОАО «АГАТ — систему управления» — одно из ведущих предприятий в области разработки автоматизированных систем военного назначения.

140-й ремонтный завод занимается производством бронетехники и ремонтом танков.

IT-компания Synesis — разработчик системы видеоаналитики, в частности — распознавания лиц в онлайн-потоке видеоинформации с уличных камер наблюдения.

Минский завод колесных тягачей — крупнейший на постсоветском пространстве и один из мировых лидеров по производству специальных шасси для ракетных войск.