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«Дана Холдингс», «Белтехэкспорт», МЗКТ и еще ряд предприятий подпали под санкции Евросоюза
Источник материала: Навiны
Семь юридических лиц Беларуси вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.
Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, в списке значатся предприятия «Белтехэкспорт», «Дана Холдингс / Дана Астра», Управление делами президента, «Синезис», АГАТ, 140-й ремонтный завод и МЗКТ.
«Белтехэкспорт» занимается экспортом вооружений и продукции двойного назначения.
Компании холдинга «Дана» — одни из крупнейших застройщиков в Минске.
В структуре Управления делами президента десятки компаний, многие из которых заняты в сверхприбыльных отраслях экономики.
ОАО «АГАТ — систему управления» — одно из ведущих предприятий в области разработки автоматизированных систем военного назначения.
140-й ремонтный завод занимается производством бронетехники и ремонтом танков.
IT-компания Synesis — разработчик системы видеоаналитики, в частности — распознавания лиц в онлайн-потоке видеоинформации с уличных камер наблюдения.
Минский завод колесных тягачей — крупнейший на постсоветском пространстве и один из мировых лидеров по производству специальных шасси для ракетных войск.
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Семь юридических лиц Беларуси вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.
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