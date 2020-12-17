Госорганы обеспокоены ростом ДТП с участием такси. Что собираются сделать?

Источник материала: Tut.by

В 2020 году резко выросло количество ДТП с участием автомобилей-такси. Чтобы разобраться с вопросом о безопасности пассажирских перевозок Минтранс инициировал глобальную проверку таксистов. Результатами и планами на будущее чиновники поделились на пресс-конференции.





Самое популярное нарушение — отсутствие таксометра

— В 2018 году с участием автомобилей-такси было совершено 25 ДТП, в 2019 году 41 ДТП, а за истекший период 2020 года — уже 68. То есть динамика не совсем приятная, — приводит статистику начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий. — И еще более неприятно то, что в этом году в ДТП с автомобилями-такси погибло 15 человек. Министерство транспорта и коммуникаций инициировало проведение месячника, направленного на контроль за выполнением перевозок. Его проводила Транспортная инспекция. По результатам мы хотим выйти с предложением о корректировке законодательства, направленного, в первую очередь, на обеспечение безопасности перевозок.

В ноябре-декабре этого года Транспортная инспекция проверила 1844 автомобиля-такси. Выявлено 1484 нарушения законодательства. Среди наиболее распространенных — отсутствие таксометра (682 факта), отсутствие у водителя необходимых документов (289 фактов), отсутствие разрешений на допуск к участию в дорожном движении (262 факта). Кроме того, зафиксировано более 800 фактов незаконного приема наличных денег только по Минску, а по всей стране с начала года — 1300 таких нарушений.

Что же касается нарушений, которые напрямую влияют на безопасность перевозок — это нарушение режима труда и отдыха и непрохождение врача-механика — то их выявляют в ходе внеплановых проверок.

— В связи с тем, что сейчас водитель не обязан иметь путевой лист, в котором делаются отметки врача-механика, фиксируется время выезда на линию и возвращение в парк, то при проверке на дорогах мы не имеем возможности выявить такие факты, - объясняет Глембовский Сергей, заместитель начальника управления контроля автомобильного транспорта ГУ «Транспортная инспекция». — Но мы осуществляем проверки не только в рамках контроля на дорогах, но и в форме выборочных и внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в рамках уголовного преследования по фактам совершенного ДТП по возбужденным уголовным делам, то есть по поручению следственного комитета. При проведение таких проверок изучаются документы и устанавливаются факты несоблюдения режима труда и отдыха. Соответственно, за нарушения применяются меры ответственности.



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Решить проблемы в сфере пассажирских перевозок автомобилями такси предполагалось с помощью проекта указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Об этом мы подробно писали еще в сентябре. Этот документ был подготовлен Министерством транспорта и коммуникаций и направлен для рассмотрения и изучения заинтересованным государственным органам.

— Действительно, предлагалось ввести регистрационные карты автомобилей-такси, карты допуска диспетчеров такси. Предлагалось также установить, что диспетчером такси может быть только белорусское юрлицо. Мы получили замечания и предложения заинтересованных госорганов, а также внимательно изучили те замечания и мнения, которые были высказаны в рамках обсуждения информации, размещенной в СМИ. На сегодняшний момент мы дополнительно проводим научно-исследовательскую работу: анализируем рынок, оцениваем возможное регулирующее воздействие, которое могут отказать данные нововведения. Когда конкретно будет сформирован окончательный проект указа — пока говорить преждевременно. В любом случае проект будет выложен на публичное обсуждение, и все мнения будем учитывать и анализировать.

Тарифы «от борта» — забота пассажиров

На пресс-конференции также обсудили тему завышенных тарифов, которые используют таксисты, работающие как индивидуальные предприниматели. Чиноники еще раз напомнили, что государство не регулирует тарифы на перевозки автомобилями-такси.

— По законодательству обязанность перевозчика — ознакомить пассажира с тарифами до начала поездки. И тарифы должны быть на видном месте. Но, наверное, наибольшая ответственность ложится на пассажира, который должен перед тем, как поехать, узнать ориентировочную стоимость поездки и затем соглашаться или не соглашаться. Нужно информировать пассажиров об этом. Сейчас госорганы не несут ответственности за формирование тарифов, — пояснила начальник управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Алина Казаченок.