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Путин прокомментировал скандал с интимным видео Дзюбы

17.12.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин во время сегодняшней пресс-конференции ответил и на вопрос комментатора телеканала «Матч» Ольги Богословской о скандальном интимном видео с участием нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы, которое появилось в Сети в ноябре.


Reuters

— Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок — имейте это в виду. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно нет.

После у Путина произошел диалог с Ольгой Богословской. Он поинтересовался, смотрела ли журналистка это видео.

— А вы смотрели это видео?

— Думаю, в той или иной мере вся страна смотрела. Я не до конца смотрела.

— Я вот не смотрел.

32-летний Дзюба стал жертвой мошенников: его шантажировали публикацией интимного видео, но он отказался платить. После появления видео в Сети в ноябре главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел его из состава на ближайшие матчи. Кроме того, на часть матчей Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените».

Позже игрок сам прокомментировал этот ролик.

 
 
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