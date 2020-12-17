Путин о конституционной реформе в Беларуси: посмотрим, что получится

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Надо дать белорусскому народу разобраться внутри страны", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что вмешательство в ситуацию в республике извне — налицо: информационное, политическое, финансовое.

Также Владимир Путин напомнил, что Лукашенко инициировал изменения в Конституции.

Смотрите, что сказал президент РФ о конституционной реформе в Беларуси на видео Sputnik.

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