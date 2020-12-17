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Путин о конституционной реформе в Беларуси: посмотрим, что получится

17.12.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Надо дать белорусскому народу разобраться внутри страны", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что вмешательство в ситуацию в республике извне — налицо: информационное, политическое, финансовое.

Также Владимир Путин напомнил, что Лукашенко инициировал изменения в Конституции.

Смотрите, что сказал президент РФ о конституционной реформе в Беларуси на видео Sputnik.

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В ходе Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент РФ прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после выборов.
 
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