Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет: когда в серию?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пилотное задание доверили экипажу Героя России Николая Куимова. При полете необходимо было проверить работу всех систем, устойчивость и управляемость лайнера.

"Великолепная машина. Погода сложная, и она показала себя очень надежно, просто, маневренно. Очень энерговооруженная, современная, поэтому, собственно, полет состоялся", - рассказал командир экипажа.

После приземления летчиков встретили овациями и устроили поздравительное качание на руках.

Ил-114-300 - разработка Авиационного комплекса имени Ильюшина. Мощность двигателя при взлете – до 3100 лошадиных сил. Лайнер устойчив к суровым условиям полетов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что серийные поставки самолета начнутся с 2023 года.

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