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Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет: когда в серию?
17.12.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пилотное задание
Пресс-служба аэропорта Домодедово
"Великолепная машина. Погода сложная, и она показала себя очень надежно, просто, маневренно. Очень энерговооруженная, современная, поэтому, собственно, полет состоялся", - рассказал командир экипажа.
После приземления летчиков встретили овациями и устроили поздравительное качание на руках.
Ил-114-300 - разработка Авиационного комплекса имени Ильюшина. Мощность двигателя при взлете – до 3100 лошадиных сил. Лайнер устойчив к суровым условиям полетов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Планируется, что серийные поставки самолета начнутся с 2023 года.
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Российский пассажирский лайнер Ил-114-300 накануне первый раз совершил свой пробный полет. Как это происходило – смотрите на видео.
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