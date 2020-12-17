Источник материала: Хартия'97

ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусских чиновников и компаний 17.12.2020, 15:28

Резидентам Евросоюза запрещено сотрудничать с бизнесом, попавшим под санкции.

Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщает , что в Брюсселе утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса — решение об этом было принято 17 декабря на заседании министров окружающей среды Евросоюза.

В его список вошли:

Анатолий Сивак, Иван Эйсмонт, Владимир Караник, Наталья Качанова, Павел Легкий, Игорь Луцкий, Андрей Швед, Геннадий Богдан, Игорь Бурмистров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитрий Курьян, Александр Турчин, Дмитрий Шумилин, Виталий Стасюкевич, Сергей Калинник, Вадим Пригаро, Виктор Станиславчик, Александр Петраш, Андрей Лагунович, Елена Литвина, Виктория Шабуня, Елена Живица, Наталья Дедкова, Марина Федорова, Юлия Густырь, Елена Некрасова, Александр Шакути, Николай Верабей.

И предприятия:

«Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», управление делами Лукашенко, «Синезис», «АГАТ», «140 ремонтный завод», Минский завод колесных тягачей.

Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.

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