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Жители минских районов объединились и встали в цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители минских районов объединились и встали в цепь солидарности
Акция проходит в поддержку политзаключенных.
Жители минских районов объединились и выстроились в цепь солидарности в поддержку политзаключенных.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Акция проходит в поддержку политзаключенных.
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