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День урка

17.12.2020 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

День урка

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  • 17.12.2020, 15:15
  • 1,936
День урка

Cтандартные ответы на заранее заготовленные вопросы, разбавленные шутками уровня «Аншлаг».

Сегодня состоится выступление Путина, которое пройдет в смешанном формате большой пресс-конференции и классической «Прямой линии», пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

Очевидно, что никаких откровений дистанционное общение бункерного Вождя с народом не принесет.

Будут стандартные ответы на заранее заготовленные вопросы, разбавленные шутками уровня «Аншлаг».

Каждая пресс-конференция Путина переносит нас в «День урка», во время которого мы вновь и вновь выслушиваем одни и те же речи. Единственное, НацДедушка выглядит все бледнее, да придворные подхалимы начинают сыпаться на глазах.

А ведь информационная повестка сложилась интересная: вопросы про расследование Навального возникают сами собой даже у лоялистов, но если государственная цензура что-то и пропустит — лишь для того, чтобы не опять, а снова запустить мантры о «пещерной русофобии» и «антироссийских заговорах».

Спустя десятилетия своего «славного» правления, Путину собственному народу сказать банально нечего.

Народ, в свою очередь, это прекрасно понимает и давно уже от своего стареющего Вождя ничего не ждет.

Чистая формальность и ничего более.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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Cтандартные ответы на заранее заготовленные вопросы, разбавленные шутками уровня «Аншлаг».
 
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