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Силичи передали привет вольным белорусам
Источник материала: Хартия'97
Силичи передали привет вольным белорусам
Лыжник провел яркую акцию с национальным флагом.
В Силичах прошла акция в поддержку всех свободных белорусов.
«Привет из Силич вольным белорусам! Напоминаем тем, кто начал забывать, чья это земля», - пишут читатели телеграм-канала
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Лыжник провел яркую акцию с национальным флагом.
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