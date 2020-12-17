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Американский сенатор: Санкции против «Северного потока-2» подготовлены с хирургической точностью

17.12.2020 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Американский сенатор: Санкции против «Северного потока-2» подготовлены с хирургической точностью

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  • 17.12.2020, 14:49
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Американский сенатор: Санкции против «Северного потока-2» подготовлены с хирургической точностью

Тед Круз заявил, что по этому газопроводу никогда не пойдет газ.

Российский газопровод «Северный поток-2» никогда не будет достроен, и заявления РФ о якобы возобновлении работ по укладке являются полной дезинформацией. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Тед Круз, пишет ресурс Guildhall.

«По этому газопроводу никогда не пойдет газ», — подчеркнул Круз во время своего выступления на Атлантическом совете.

Он отметил, что к такому итогу приведут новые санкции США, направленные против строительства трубопровода.

Сенатор заявил, что США дают сигнал международным инвесторам, подготовив с хирургической точностью санкции против компаний, которые могли бы обеспечить страховку и сертификацию российского газопровода.

Пакет ограничительных мер уже одобрен обеими палатами конгресса и вступит в действие в ближайшее время.

Отдельно Круз подчеркнул, что российский МИД, который сообщает о «завершении строительства газопровода», попросту занимается дезинформацией.

Напомним, как сообщала группа ИС, в Германии предложили создать специальный государственный фонд, выступающий посредником между Nord Stream 2 AG и немецкими компаниями, выполняющими заказы не «русского газового проекта», а законного государственного фонда ФРГ, тем самым лишая США формального юридического повода объявлять против них какие бы то ни было санкции.

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