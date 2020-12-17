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Кажется, в Ухани никто не слышал про вторую волну. Здесь проводят концерты и вечеринки, а на улицах больше людей, чем до пандемии (видео)
Источник материала: Onliner
Почти год прошел с момента введения жестких карантинных мер в Ухани, городе, который подарил миру COVID-19, а теперь живет так, будто ничего этого и не было. Позабыв про социальную дистанцию, а иногда и маски, местные беспрепятственно гуляют по городу, устраивают уличные концерты, наслаждаются стритфудом и заполняют собой ночные клубы,
Наверняка блаженные улыбки тусовщиков, погибающих на танцполе, как в последний раз (теперь эти слова обрели куда более реальный смысл), многих повергнут в недоумение. Но только не самих уханьцев: за последние две недели в провинции Хубэй зарегистрировали всего один случай заражения. Для населения в почти 60 миллионов это мелочи. А потому можно наконец-то выплеснуть на окружающих все, что копилось долгие дни самоизоляции.
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