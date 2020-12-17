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Появилось видео обрыва троллейбусных проводов. Повреждены два автомобиля (видео, обновлено)

17.12.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей 15 декабря произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля — Lexus и Mercedes, сообщали в ГАИ. Но о каком именно происшествии шла речь, было непонятно. Сегодня же в нашем распоряжении оказалось видео, которое отвечает на вопрос.

Судя по записи, один из проводов линии свисал на опасно низком расстоянии — около асфальта. Водитель Lexus, очевидно, не заметил его и совершил наезд, отчего произошел еще больший обрыв, разлетевшиеся провода могли повредить и Mercedes. На видео также заметна машина ремонтников, стоявшая на противоположной стороне проезжей части. А вот какого-либо обозначения упавшего кабеля заметить в ролике нельзя.

В «Минсктрансе» сообщили, что авария случилась в 14:19, из-за повреждения произошла остановка троллейбусов в обоих направлениях. В 16:30 движение восстановили.

 
 
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На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей 15 декабря произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два...
 
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