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$23,7 тысячи! Биткоин обновил рекорд
Источник материала: Onliner
Биткоин ожил и стал расти: только вчера мы
До этого близкие к нынешним цифры можно было видеть лишь три года назад: на короткое время стоимость биткоина доползла до $20 052. Теперь же рекорд обновлен, а аналитики предсказывают, что цена за следующий год взлетит и вовсе до ста тысяч долларов.
Еще этой весной биткоин оценивался примерно в $5—6 тысяч в зависимости от конкретной даты, после чего пошел в рост. Другие криптовалюты пока что такой воли к жизни не показывают.
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Биткоин ожил и стал расти: только вчера мы писали об историческом рекорде $20,5 тысячи, как менее чем через сутки цена подскочила до $23,7 тысячи. Правда, на момент...
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