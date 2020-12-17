﻿ $23,7 тысячи! Биткоин обновил рекорд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

$23,7 тысячи! Биткоин обновил рекорд

17.12.2020 15:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Биткоин ожил и стал расти: только вчера мы писали об историческом рекорде $20,5 тысячи, как менее чем через сутки цена подскочила до $23,7 тысячи. Правда, на момент публикации стоимость держится примерно на уровне $22,7 тысячи, что все равно очень хороший показатель.

До этого близкие к нынешним цифры можно было видеть лишь три года назад: на короткое время стоимость биткоина доползла до $20 052. Теперь же рекорд обновлен, а аналитики предсказывают, что цена за следующий год взлетит и вовсе до ста тысяч долларов.

,7 тысячи! Биткоин обновил рекорд

Еще этой весной биткоин оценивался примерно в $5—6 тысяч в зависимости от конкретной даты, после чего пошел в рост. Другие криптовалюты пока что такой воли к жизни не показывают.

Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics 1TB (черный)
55 отзывов
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
133 р.
20 предложений
Внешний накопитель Samsung T5 500GB (синий)
24 отзыва
SSD, металл, цвет синий
237 р.
17 предложений
Внешний накопитель WD Elements Portable 1TB (WDBUZG0010BBK)
34 отзыва
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
134 р.
20 предложений
Сравнить эти товары →
Внешние накопители в Каталоге Onliner

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткоин ожил и стал расти: только вчера мы писали об историческом рекорде $20,5 тысячи, как менее чем через сутки цена подскочила до $23,7 тысячи. Правда, на момент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин снова тешит диктаторское самолюбие Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика