$23,7 тысячи! Биткоин обновил рекорд

Источник материала: Onliner

Биткоин ожил и стал расти: только вчера мы писали об историческом рекорде $20,5 тысячи, как менее чем через сутки цена подскочила до $23,7 тысячи. Правда, на момент публикации стоимость держится примерно на уровне $22,7 тысячи, что все равно очень хороший показатель.

До этого близкие к нынешним цифры можно было видеть лишь три года назад: на короткое время стоимость биткоина доползла до $20 052. Теперь же рекорд обновлен, а аналитики предсказывают, что цена за следующий год взлетит и вовсе до ста тысяч долларов.





Еще этой весной биткоин оценивался примерно в $5—6 тысяч в зависимости от конкретной даты, после чего пошел в рост. Другие криптовалюты пока что такой воли к жизни не показывают.