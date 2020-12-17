Путин снова тешит диктаторское самолюбие Лукашенко

Источник материала: АФН

Президент РФ Путин продолжает повторять отмазочный тезис о том, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы.

Надо дать возможность белорусам спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне, уверен Путин.

"Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство - как граната", - заявил он сегодня на пресс-конференции.

Путин в очередной раз доказал, что рассматривает события в Беларуси исключительно с точки зрения проецирования ситуации в синеокой на Россию.

Но стоит напомнить, что зарубежные силы начали поддерживать находящихся в вынужденной иммиграции представителей белорусской оппозиции лишь после того, как лидеров вышвырнули за пределы страны либо они уехали ради того, чтобы избежать незаконной тюрьмы.

Вот интересно, а если бы Россия дала денег оппозиции, это также считалось внешним вмешательством или в рамках Союзного государства все возможно?