



Клаудио Гуджеротти, архивное фото





Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией в Беларуси, сообщил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.





Клаудио Гуджеротти, бывший нунций в Беларуси, в качестве специального посланника Папы Римского должен выразить Александру Лукашенко обеспокоенность понтифика нынешней ситуацией в стране", - цитирует Маттео Бруни "Ватиканское радио". "Могу сообщить, что сегодня утром монсеньор, бывший нунций в Беларуси, в качестве специального посланника Папы Римского должен выразить Александру Лукашенко обеспокоенность понтифика нынешней ситуацией в стране", -Маттео Бруни "Ватиканское радио".





Среди прочего это касается и главы Католической церкви Тадеуша Кондрусевича, который неоднократно осуждал фальсификацию президентских выборов и действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.





31 августа белорусские пограничники не впустили его в страну, когда тот возвращался из Польши. Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич выехал для консультаций в Варшаву, где «получил определенные задачи».





Официальные каналы не дают информации о результатах переговоров о судьбе Тадеуша Кондрусевича.





Сайт Лукашенко пишет, что тот поблагодарил спецпосланника Папы Римского за приезд, назвав его визит хорошим знаком.





"Есть о чем поговорить, многие темы остаются, их сразу не решишь. Но какие-то подвижки есть. К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам нужно снова в Беларусь возвращаться", - заметил Лукашенко.





А также попросил Клаудио Гуджеротти передать Папе Римскому поздравления с Рождеством и Новым годом и, если тот заболеет, пусть приезжает в Беларусь на лечение: "Как что — сразу к нам".