Конфликт в Беларуси: Путин публично поддержал Лукашенко

Политическая ситуация в Беларуси должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне, заявил президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции.





«Я не раз высказывался на этот счет: исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами и решить их в спокойном режиме», — сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко «высказывался на этот счет неоднократно». «Я с ним согласен, что это делать в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это все будет происходить», — отметил Путин.

«Здесь хотелось только добиться одного, я об этом тоже так или иначе упомянул, — без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, вмешательство имеет место быть — это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы никогда ничего хорошего не получается. Это имеет принципиальное значение — как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда», — считает президент России.

«Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — подчеркнул Путин.