ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санкционный список Евросоюза расширен на 29 фамилий — чиновники, силовики, судьи, бизнесмены

17.12.2020 15:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Еще 29 человек вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.

Санкционный список Евросоюза расширен на 29 фамилий — чиновники, силовики, судьи, бизнесмены

Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, под санкции ЕС подпали:

Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра, на момент выборов 9 августа председатель Мингорисполкома;

Иван Эйсмонт — председатель Белтелерадиокомпании;

Владимир Караник — председатель Гродненского облисполкома;

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;

Павел Легкий — заместитель министра информации;

Игорь Луцкий — министр информации;

Андрей Швед — генеральный прокурор, на момент выборов 9 августа председатель Госкомитета судебных экспертиз;

Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента;

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками МВД;

Артем Дунько — старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК;

Олег Корозей — начальник управления профилактики МВД;

Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД;

Александр Турчин — председатель Миноблисполкома;

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;

Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома;

Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска;

Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД;

Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;

Александр Петраш — судья суда Заводского района Минска;

Андрей Лагунович — судья суда Советского района Гомеля;

Елена Литвина — судья суда Ленинского района Могилева;

Виктория Шабуня — судья суда Центрального района Минска;

Елена Живица — судья суда Октябрьского района Минска;

Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района Минска;

Марина Федорова — судья суда Советского района Минска;

Юлия Густыр — судья суда Центрального района Минска;

Елена Некрасова — судья суда Заводского района Минска;

Александр Шакутин — председатель совета директоров ОАО «Амкодор»;

Николай Воробей — бизнесмен, владелец «Новой нефтяной компании», компании «Интерсервис», совладелец «Бремино групп».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 29 человек вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Так можно ли проводить корпоративы? «Прямого запрета нет, но есть рекомендации и ограничения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика