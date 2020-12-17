beCloud заявил о завершении масштабного тестирования 5G в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Инфраструктурный оператор beCloud завершил тестирование сети 5G, начавшееся в мае этого года. Чего им удалось достичь — рассказали представители компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

Оператор уточняет: для проведения тестирования развернули несколько фрагментов сети связи пятого поколения — в Минске, Гомеле, на территории месторождения «Ситницкое» РУПП «Гранит» (н. п. Микашевичи Брестской области) и в Национальном аэропорту Минск.

Тестовая сеть пятого поколения от оператора построена по модели NSA (non-standalone) — то есть с использованием инфраструктуры существующей сети LTE. «Тестирование связи 5G продемонстрировало и возможности совместной работы сетей 5G и LTE. Скорости передачи данных, которых удалось достичь в рамках испытаний, превысили 1,9 Гбит/сек», — говорится в сообщении компании.

«Полученные beCloud результаты тестирования в полной мере позволяют утверждать, что мы готовы внедрять 5G в Беларуси. При этом beCloud продолжит работу по развитию 5G-сети и в следующем году», — отметил генеральный директор компании Олег Седельник.