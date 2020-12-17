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Журналист сообщил про пакет санкций против Беларуси - и там есть ИТ-компания. Чем она занимается
Источник материала: Tut.by
Сегодня журналист Рикард Йозвяк
Как
Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.
Таким образом, в списке очутилась ИТ-компания Synesis. Почему фирму могли включить в санкционный список, пока неизвестно.
Компания пока не комментирует происходящее — до официального подтверждения информации. Так, Николай Птицын, управляющий партнер Synesis, сказал
Что делает эта ИТ-компания?
Synesis занимается «облачными решениями для умного города». Так, его флагманским продуктом является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.
«Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.
В 2018 году в интервью
В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis.
В октябре этого года, после рассылки СМС-сообщений от МВД, где говорилось, что получатель «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи», в одном из Telegram-каналов появилось утверждение, будто технология для распознавания лиц, разработанная Synesis, используется для «идентификации участников протестов».
Synesis в ответ
Позже сооснователь Synesis Александр Шатров
А вот распознать все лица в видеопотоках является обратной задачей и не отвечает задачам системы видеонаблюдения. Если система будет распознавать каждого прохожего, попавшего в объектив, то это создаст бесполезный и вдобавок дорогостоящий информационный шум.
Поэтому умные системы видеонаблюдения решают иную задачу: они не пытаются постоянно идентифицировать всех, а, наоборот, помогают найти конкретного человека в этом массиве.
Сейчас к платформе Kipod подключены онлайн-камеры в таких публичных местах, как железнодорожный вокзал и метрополитен. На улице же пока установлены «буквально единицы».
— По сути, сегодня наша система способна помочь с одной задачей: установить, ездит ли разыскиваемое лицо в метро и заходил ли этот человек на вокзал, — добавил Александр.
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Сегодня журналист Рикард Йозвяк сообщил у себя в Twitter, что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Туда вошла белорусская...
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