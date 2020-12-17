Журналист сообщил про пакет санкций против Беларуси - и там есть ИТ-компания. Чем она занимается

Источник материала: Tut.by

Сегодня журналист Рикард Йозвяк сообщил у себя в Twitter, что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В него, по информации журналиста, вошли несколько крупных компаний, в том числе и ООО «Синезис». Рассказываем про эту компанию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

Как сообщил журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, ограничительные меры коснутся ЗАО «Белтехэкспорт», занимающегося продажей вооружений и военной техники за рубеж, ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частных компаний Dana Holdings и ООО «Синезис».

Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Таким образом, в списке очутилась ИТ-компания Synesis. Почему фирму могли включить в санкционный список, пока неизвестно.

Компания пока не комментирует происходящее — до официального подтверждения информации. Так, Николай Птицын, управляющий партнер Synesis, сказал dev.by следующее: «Давайте дождемся списка на сайте ЕС».

Что делает эта ИТ-компания?

Synesis занимается «облачными решениями для умного города». Так, его флагманским продуктом является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.

«Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.

В 2018 году в интервью dev.by проектный менеджер Synesis пояснил, что «это как Google, только для видеонаблюдения», а затем добавил, что Kipod используется в четырех столицах — Минске, Москве, Баку и Астане. Так, в московском метрополитене подключено более шести тысяч камер. И осенью 2019 года Synesis сообщила об открытии офиса продаж в Кремниевой долине — специально для продвижения системы в США.

В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis.

С 2017 года в Беларуси создается Республиканская система мониторинга общественной безопасности — она должна объединить на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. В составе системы мониторинга станет функционировать и программное обеспечение видеоаналитики — с ее помощью можно будет автоматически распознавать в числе прочего регистрационные знаки транспортных средств, а также лица прохожих.

В октябре этого года, после рассылки СМС-сообщений от МВД, где говорилось, что получатель «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи», в одном из Telegram-каналов появилось утверждение, будто технология для распознавания лиц, разработанная Synesis, используется для «идентификации участников протестов».

Synesis в ответ выпустила заявление, сообщив, что «система видеоаналитики Synesis предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети».

Позже сооснователь Synesis Александр Шатров пояснил нам, что система видеонаблюдения для «умных городов» предназначена для обеспечения правопорядка, безопасности, раскрытий преступлений. Большое количество камер может позволить в реальном времени детектировать и распознавать лица, встречающиеся в видеопотоках, а затем сравнивать их со списком разыскиваемых лиц (причем это могут быть не только преступники, но и дети, и пропавшие без вести взрослые без криминальной составляющей). В случае совпадений подается сигнал уполномоченным органам.

А вот распознать все лица в видеопотоках является обратной задачей и не отвечает задачам системы видеонаблюдения. Если система будет распознавать каждого прохожего, попавшего в объектив, то это создаст бесполезный и вдобавок дорогостоящий информационный шум.

Поэтому умные системы видеонаблюдения решают иную задачу: они не пытаются постоянно идентифицировать всех, а, наоборот, помогают найти конкретного человека в этом массиве.

Сейчас к платформе Kipod подключены онлайн-камеры в таких публичных местах, как железнодорожный вокзал и метрополитен. На улице же пока установлены «буквально единицы».

— По сути, сегодня наша система способна помочь с одной задачей: установить, ездит ли разыскиваемое лицо в метро и заходил ли этот человек на вокзал, — добавил Александр.