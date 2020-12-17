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Так можно ли проводить корпоративы? «Прямого запрета нет, но есть рекомендации и ограничения»
Источник материала: Tut.by
Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев рассказал, при каких условиях в Минске можно отмечать новогодние праздники в общепите. Будут ли ограничивать время работы заведений в столице и как общепиту работать в Новый год?
Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев рассказал, что сегодня у него состоялась встреча с замминистра здравоохранения Александром Тарасенко и c другими представителями отрасли. Обсуждали вопросы проведения новогодних мероприятий в общепите в связи с эпидемиологической обстановкой.
— Прямого запрета на проведение корпоративов от Минздрава нет, решения по плану проведения мероприятий принимает местная исполнительная власть. Есть рекомендации и ограничения. На мероприятии в заведении может быть заполняемость зала до 50%, считать — от рассчитанных мест по проекту. При этом на танцполе может быть только одна компания. Уже известно, что в Минске заведениям общепита не будут ограничивать время работы до 23 часов. Это касается и новогодней ночи. Ассоциация рестораторов договорилась о встречах с представителями Минздрава, чтобы оперативно решать остальные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой и работой общепита, — сказал Васильев.
Посетители в кафе, баре или ресторане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию полтора метра, персонал также должен соблюдать необходимые меры — дезинфицировать помещение и столы, носить маски.
Заметим, что в
Чтобы узнать о запрете на корпоративы и прояснить, что такое «заказные мероприятия», TUT.BY уже обращался в Мингорисполком — оттуда нас направили в Центр гигиены и эпидемиологии.
На наш запрос заместитель главного врача Минского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк устно пояснил, что отвечать на запрос в организации не будут, так как «вы не являетесь СМИ, рекомендуем обратиться в Мингорисполком». Напомним, что TUT.BY является интернет-ресурсом, который, согласно статье 301 «Закона о СМИ», на таких же основаниях, как и СМИ, имеет право на сбор, получение и распространение информации.
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Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев рассказал, при каких условиях в Минске можно отмечать новогодние праздники в общепите....
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