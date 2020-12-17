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На рынок Беларуси выходит обновленный Volkswagen Tiguan: объявлены цены

17.12.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volkswagen раскрыл цены на обновленный Tiguan для белорусского рынка — они стартуют от 56 900 рублей. В Беларуси новинка будет доступна в четырех комплектациях и с двумя бензиновыми моторами на выбор.


Напомним, что мировая премьера обновленного Tiguan состоялась летом, а к нам по-прежнему будут поставлять кроссоверы, произведенные на калужском заводе Volkswagen. Обновленный «паркетник» получил новые бамперы, капот, передние крылья и радиаторную решетку. Фары теперь вытянутые, в стиле Golf восьмого поколения, а сзади новинку легко узнать по измененному рисунку фонарей.


Двигатели — объемом 1,4 л (125 и 150 л. с.) или 2 л (180 и 220 л. с.). 125-сильная версия доступна только с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, вариант на 150 л. с. с 6-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом на выбор, а двухлитровые версии — с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.


К заказу доступны четыре комплектации — Respect, Status, Exclusive и R-Line. Цены стартуют от 56 900 рублей за базовое исполнение Respect, оснащение которого включает светодиодные фары, кожаный мультируль с подогревом, круиз-контроль, подогрев передних сидений и трехзонный климат-контроль, мультимедиасистему с 6,5-дюймовым экраном и 17-дюймовые колесные диски. В комплектации Status за 67 900 рублей добавляются более комфортные передние сиденья с регулировкой поясничного подпора, камера заднего вида, датчики парковки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев заднего ряда и система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем.


В версии Exclusive за 83 900 рублей колесные диски уже 18-дюймовые, имеются светодиодные фары прожекторного типа, а не рефлекторного, а также цифровая приборная панель. Наконец, топовая комплектация R-Line (89 900 рублей) щеголяет более агрессивным внешним обвесом с оригинальными бамперами и увеличенным спойлером, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировками и памятью настроек и адаптивным круиз-контролем с ассистентом движения в пробке.

 
 
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Volkswagen раскрыл цены на обновленный Tiguan для белорусского рынка - они стартуют от 56 900 рублей. В Беларуси новинка будет доступна в четырех комплектациях и с двумя...
 
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