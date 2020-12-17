Игривая Маркл в образе Санта-Клауса пококетничала на камеру

Источник материала: Sputnik Беларусь

Редкое видео с участием супруги принца Гарри Меган Маркл появилось в сети: во времена голливудского прошлого будущая герцогиня стала звездой музыкального ролика.

В актерские времена Маркл появилась в клипе певца Ричарда Маркса. Ролик, состоящий из видеонарезки с участием селебрити, вышел в 2010 году. Недавно поклонники прошерстили давние архивы и опубликовали редкие кадры, на которых фанаты увидели оживленную и яркую Маркл в неожиданном образе.

В сети обсуждают рождественский клип, в котором снялась Меган Маркл: на видео будущая жена принца предстала в образе кокетливого Санты.

На видео Маркл в красном колпаке сидит за праздничным столом с двумя коллегами-актерами. Все трое подпевают, а будущая жена принца строит глазки на камеру и двигается в такт музыке. Поклонники пришли в восторг от рождественского ролика и отметили, что раньше Маркл была "настоящей" и "живой".

"Какая она естественная и настоящая тут, по сравнению с новой, вымученной Маркл"; "Как всегда надменная и высокомерная"; "Она всегда стремилась быть на виду"; "Очень классная и озорная!" – прокомментировали фанаты.

Герцоги Сассекские вовсю строят планы на 2021 год: пара подписала контракты с популярными платформами Netflix и Spotify и готовится записать свой первый подкаст.

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