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Игривая Маркл в образе Санта-Клауса пококетничала на камеру
17.12.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Редкое видео с участием супруги принца Гарри Меган Маркл появилось в сети: во времена голливудского прошлого будущая герцогиня стала звездой музыкального ролика.
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
В актерские времена Маркл появилась в клипе певца Ричарда Маркса. Ролик, состоящий из видеонарезки с участием селебрити, вышел в 2010 году. Недавно поклонники прошерстили давние архивы и опубликовали редкие кадры, на которых фанаты увидели оживленную и яркую Маркл в неожиданном образе.
В сети обсуждают рождественский клип, в котором снялась Меган Маркл: на видео будущая жена принца предстала в образе кокетливого Санты.
На видео Маркл в красном колпаке сидит за праздничным столом с двумя коллегами-актерами. Все трое подпевают, а будущая жена принца строит глазки на камеру и двигается в такт музыке. Поклонники пришли в восторг от рождественского ролика и отметили, что раньше Маркл была "настоящей" и "живой".
"Какая она естественная и настоящая тут, по сравнению с новой, вымученной Маркл"; "Как всегда надменная и высокомерная"; "Она всегда стремилась быть на виду"; "Очень классная и озорная!" – прокомментировали фанаты.
Герцоги Сассекские вовсю строят планы на 2021 год: пара подписала контракты с популярными платформами Netflix и Spotify и готовится записать свой первый подкаст.
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