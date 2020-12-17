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Эйсмонт, МЗКТ, Dana Holdings и другие - в новом пакете санкций ЕС

17.12.2020 16:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: eurasiaunion.ru

Несколько крупных компаний и известных имен попадают под действие нового пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, сообщает Tut.by со ссылкой на Twitter журналиста Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка.

Новые санкции, как говорится в сообщении, утверждены сегодня, 17 декабря, в Брюсселе.

По информации корреспондента, в список вошли: ЗАО «Белтехэкспорт» (продажа вооружений и военной техники за рубеж), ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частные компании Dana Holdings и ООО «Синезис».

Кроме того, в списке фигурируют глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и вице-премьер Анатолий Сивак (ранее – мэр Минска).

Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС, заморозку счетов, запрет резидентам Евросоюза прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с упомянутым в санкционном списке бизнесом.

В первый список санкций Евросоюза в отношении Беларуси вошли 40 белорусских чиновников, представителей МВД, КГБ, ЦИК. Во втором значились Александр и Виктор Лукашенко, глава Администрации Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, глава СК Иван Носкевич, руководитель ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько крупных компаний и известных имен попадают под действие нового пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси.
 
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