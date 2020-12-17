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Путин высказался о внесении изменений в белорусскую Конституцию

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Путин высказался о внесении изменений в белорусскую Конституцию

Владимир Путин считает, что Беларусь должна решать свои вопросы в спокойном режиме и без вмешательства извне.

— (Лукашенко) инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить. Здесь хотелось только добиться одного: без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть — это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается, — заявил Путин.

С возникновением политического кризиса после 9 августа руководство России регулярно напоминает белорусским властям о необходимости изменения Конституции. По мнению ряда экспертов, на переговорах в Сочи в сентябре Лукашенко пообещал Путину пойти на это взамен на его поддержку.

Однако, считается, что в последнее время глава Беларуси передумал выполнять обещанный Москве план. Недавно Лукашенко заявил о возможности придания Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Путин на пресс-конференции никак не дал понять, устраивает ли его такой вариант.

Чем дольше Лукашенко уклоняется от выполнения обещанного Москве, тем больше будет сливов

 
 
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