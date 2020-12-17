Экипаж ГАИ остановил пьяную женщину за рулем: и день рождения, и дочь в машине, и в кювет съехала (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД рассказали случай, который произошел 13 декабря в деревне Хорева Пружанского района. Там патрульный наряд ГАИ заметил автомобиль Peugeot, который двигался по странной траектории. Водителю подали сигнал об остановке, после чего тот съехал то ли на заснеженную обочину, то ли вообще в кювет.

За рулем Peugeot была 33-летняя женщина, жительница соседнего агрогородка Колядичи. У нее были признаки алкогольного опьянения, да и медосвидетельствование подтвердило — 1,3 промилле.

Также в салоне авто находилась ее шестилетняя дочь.

— Женщина пояснила, что села за руль после застолья в честь своего дня рождения, и просила ее не привлекать к ответственности, — рассказали в МВД.

Ее пояснения попали на видео.

— Как мать меня поймите! — просила женщина.

— Я как мать вас не понимаю: как можно было ехать в таком виде? — отвечал инспектор.

— У меня сегодня день рождения: я сама не понимаю, как и что, — сняла все вопросы водитель.

Судя по всему, инспекторам требовалось решить еще одну возникшую задачу: Peugeot могла увязнуть в снегу.

— Отсюда надо выехать… — рассуждая, произнес сотрудник ГАИ.

— В смысле? Моей машине? — переспросила женщина.

— Вашей, вы ж в кювет заехали!

— Там механика. Давай я выеду, — предложила она.

— Да... Вы уже выехали.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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