«Я верю, что мировой хоккей никогда не поддержит диктатуру». Левченко написала письмо Рене Фазелю

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток на Окрестина, обратилась к президенту IIHF Рене Фазелю. В письме она затронула темы насилия в Беларуси и предстоящего чемпионата мира по хоккею — 2021.



Фото из личного архивы Елены Левченко

— Здравствуйте, господин Фазель. Мы незнакомы, и я более чем уверена, что вы никогда не слышали обо мне. Меня зовут Елена Левченко, 25 лет я профессионально играю в баскетбол. Защищала Беларусь на международной арене в течение долгих лет, участница двух Олимпиад, бронзовый призер чемпионата Европы, лучшая центровая чемпионата мира 2010 года, финалистка женской NBA.

Я всегда относилась к титулам как к результату своей карьеры и никогда не использовала их, чтобы решать сложные вопросы. Поэтому и к вам сегодня я хочу обратиться просто как белоруска, и обратиться не как к влиятельной, авторитетной фигуре из мира спорта, а прежде всего как к человеку, которому, я уверена, будет небезразлично услышать меня.

Я знаю, что проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021 года под большим вопросом из-за политической ситуации в Беларуси. Но я хотела бы сказать, что от вашего решения будет зависеть вовсе не то, состоятся ли запланированные матчи в Минске, исходя из этого решения станет ясно, поддерживает ли хоккейный мир в вашем лице насилие и геноцид.

Пандемия показала нам, что спорт невозможен без болельщиков. Он просто не имеет смысла без людей на трибунах. Болельщики — это активные граждане любого общества. Каждый имеет паспорт, а каждый взрослый может голосовать. Поэтому нельзя из спорта просто взять и исключить людей и сказать, что мы вне политики. И вас как чиновника, и меня как спортсмена просто нет без болельщиков.

Я понимаю, что всё, чего вы хотите, это видеть снова Минск таким же, каким вы его запомнили: чистым, светлым, тихим. Сыграть турнир и забыть об этом… Но вы не сможете провести чемпионат и не заметить людей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусы есть, мы народ, мы нация. А чемпионат мира по хоккею — это праздник. Но как можно праздновать, когда белорусы кричат от боли? Ни один человек в 2020 году не имеет права убивать и калечить другого просто потому, что он сильнее и в его руках оружие.

30 тысяч белорусов за последние четыре месяца прошли через тюрьмы. И если вы знаете это и ничего не делаете, значит, вы поощряете это. Вы просто стоите на другой стороне дороги и наблюдаете.

Жизнь каждого человека важна, права каждого человека равны. И ни у кого из нас не будет возможности прожить эту жизнь второй раз. Ваше решение будет очень важным, и оно совершенно не про хоккей.

В прессе я читала, что в ближайшее время вы планируете лично встретиться с Александром Лукашенко, чтобы обсудить все нюансы по чемпионату мира. Каких гарантий вы хотите? Обещаний, что люди перестанут бороться за свободу, выходить на улицы и высказывать свое мнение и несогласие с тем, что происходит?

Я уверена, что вам обеспечат безопасную прогулку по Минску, выдадут персональную охрану, и люди в балаклавах будут дежурить в каждом дворе по пути вашего следования, не допуская ни одного прохожего ближе чем на сто метров.

Для вас могут перекрыть улицы и автомобильное движение, вы попадете в рестораны, которые будут открыты только для вас и закрыты для всех остальных. Вас не коснется тот ужас, который касается миллионов белорусов. Но я сомневаюсь, что такие действия являются нормальными для Швейцарии, гражданином которой вы являетесь.





Я не совершала преступления, но была арестована, осуждена дважды, отсидела 15 суток на Окрестина. Без горячей воды, без отопления, без медикаментов, без постельного белья, слив канализации был отключен, а короткую прогулку приходилось ждать пять дней. И это было мечтой — такая простая мечта: увидеть небо. Я спала на железных балках, у меня появились головные и одежные вши.

Одной из моих сокамерниц была гражданка Швейцарии — ее зовут Наталья Херше. Сейчас она осуждена на два с половиной года за то, что сорвала балаклаву с бойца ОМОНа. Потому что сотрудник сил правопорядка должен этот порядок соблюдать и охранять, а не прятать свое лицо, как грабитель банка из детективного фильма.

Знаете, Наталья Херше очень светлая, добрая, она умеет любить. У нее есть близкие и семья. Она не преступница. Поэтому я верю, что встретиться с Александром Лукашенко вы хотите только для того, чтобы она была освобождена как можно скорее.

Я верю, что встретиться с ним вы намерены, чтобы лично сказать, что вы против насилия, а пыткам в XXI веке в центре Европы нет места. Что мировой хоккей никогда не поддержит диктатуру, потому что права человека — это самая главная ценность. И что Дмитрий Басков не может занимать пост председателя хоккея Беларуси (после инцидента с гибелью Романа Бондаренко . — Прим. TUT.BY).

Надеюсь, именно это и есть истинная цель вашего визита. Сегодня каждый белорус, выходя на улицу, не уверен, вернется он домой или нет. Знать номер своего телефона, номер адвоката и адрес тюрьмы становится как бы обыденной обязанностью. У каждого есть хотя бы один друг, знакомый или близкий, побывавший за решеткой.

Заканчивая свое обращение к вам, я хотела бы сказать, что когда мы смотримся в зеркало, то остаемся один на один со своей совестью, а когда мы засыпаем, у нас нет никаких титулов, регалий и званий. Власть и влияние нужны только для того, чтобы менять мир к лучшему. Позвольте нам уважать вас как человека.

Белоруска Елена Левченко.