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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

17.12.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.

«На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

 
 
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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, сообщается...
 
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