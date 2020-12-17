Источник материала: АФН

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.

«На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», - сказано в сообщении, передает ТАСС.