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Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма
Источник материала: Хартия'97
Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма
Ситуация на полуострове критическая.
Российская оккупационная администрация Крыма вводит почасовой график подачи воды в Алуште. Об этом заявила так называемая «глава администрации Ялты» Галина Огнева, сообщает
«На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – сообщила Огнева.
Вместе с тем, какой именно график стоит ждать горожанам, госпожа Огнева забыла сообщить, но пообещала, что в городе установят резервные емкости и организуют подвоз воды.
«Все, что будет необходимо – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям «администрация» города будет сообщать заблаговременно», – также уточнила Огнева.
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Ситуация на полуострове критическая.
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