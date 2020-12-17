Источник материала: Хартия'97

Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма 3 17.12.2020, 16:04

1,898

Ситуация на полуострове критическая.

Российская оккупационная администрация Крыма вводит почасовой график подачи воды в Алуште. Об этом заявила так называемая «глава администрации Ялты» Галина Огнева, сообщает «Ассоциация реинтеграции Крыма» .

«На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – сообщила Огнева.

Вместе с тем, какой именно график стоит ждать горожанам, госпожа Огнева забыла сообщить, но пообещала, что в городе установят резервные емкости и организуют подвоз воды.

«Все, что будет необходимо – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям «администрация» города будет сообщать заблаговременно», – также уточнила Огнева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .