ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма

17.12.2020 16:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма

3
  • 17.12.2020, 16:04
  • 1,898
Российские оккупанты вводят почасовой график подачи воды в еще одном городе Крыма

Ситуация на полуострове критическая.

Российская оккупационная администрация Крыма вводит почасовой график подачи воды в Алуште. Об этом заявила так называемая «глава администрации Ялты» Галина Огнева, сообщает «Ассоциация реинтеграции Крыма».

«На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – сообщила Огнева.

Вместе с тем, какой именно график стоит ждать горожанам, госпожа Огнева забыла сообщить, но пообещала, что в городе установят резервные емкости и организуют подвоз воды.

«Все, что будет необходимо – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям «администрация» города будет сообщать заблаговременно», – также уточнила Огнева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я верю, что мировой хоккей никогда не поддержит диктатуру». Левченко написала письмо Рене Фазелю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика