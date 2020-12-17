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Ученые выяснили, как пойдет дальнейшая эволюция человека

17.12.2020 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как пойдет дальнейшая эволюция человека

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  • 17.12.2020, 15:53
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Ученые выяснили, как пойдет дальнейшая эволюция человека

Люди будущего выработают ряд особенностей.

Ученые определили основной сценарий, по которому будет осуществляться дальнейшая эволюция человека. Прямохождение и развитие большого сложного мозга — основные эволюционные преимущества, обеспечившие появление человеческой цивилизации. Сравнимых по масштабу эволюционных преобразований не ожидается, но мелкие улучшения и оптимизации будут происходить в дальнейших популяциях людей, пишет lenta.ua.

Например, некоторые ученые считают, что у людей будущего несколько снизится нормальная температура тела. Возможно, она составит 36.5 или 36.4 градуса Цельсия. Повысится количество генов, отвечающих за толерантность к лактозе — то есть, непереносимость этого соединения будет становиться все более редкой проблемой.

Не все физиологические изменения, которые люди получат благодаря эволюции, будут положительными. В частности — у людей будущего повысится хрупкость костей. Процесс снижения плотности костей, как отмечают ученые, происходит уже несколько десятков тысяч лет — по мере того, как люди перешли от охоты и кочевого образа жизни к оседлости и земледелию. Но сидячий образ жизни, который распространился в новейшей истории, ускорил этот процесс.

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