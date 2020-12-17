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Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником папы римского Франциска
17.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании Клаудио Гуджеротти. Архиепископ прибыл в Минск как спецпосланник папы римского Франциска, передает «МИР 24».
Приветствие было теплым. Клаудио Гуджеротти возглавлял дипломатическую миссию Ватикана в Беларуси до 2015 года. Был награжден орденом Франциска Скорины. Александр Лукашенко назвал хорошим знаком нынешний визит архиепископа в страну. И в преддверии католического Рождества поздравил папу Римского Франциска.
Римско-католическая церковь в Беларуси –
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Президент назвал хорошим знаком нынешний визит архиепископа Клаудио Гуджеротти в страну и в преддверии католического Рождества поздравил папу Римского...
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