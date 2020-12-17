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Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником папы римского Франциска

17.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании Клаудио Гуджеротти. Архиепископ прибыл в Минск как спецпосланник папы римского Франциска, передает «МИР 24».

Приветствие было теплым. Клаудио Гуджеротти возглавлял дипломатическую миссию Ватикана в Беларуси до 2015 года. Был награжден орденом Франциска Скорины. Александр Лукашенко назвал хорошим знаком нынешний визит архиепископа в страну. И в преддверии католического Рождества поздравил папу Римского Франциска.

«Нынешний папа Франциск, папа Римский, я внимательно наблюдал за предшественниками, они неплохие были люди. Но Франциск – это народный человек. Это меня очень прельщает. Передайте ему самые теплые слова: поздравления с Новым годом и очень крепкого здоровья. Но если что, то мы готовы принять его на лечение. Мы умеем лечить», – сказал белорусский лидер.

Римско-католическая церковь в Беларуси – вторая по числу верующих конфессия. В стране насчитывается почти 500 религиозных общин. Это в четыре раза больше, чем было двадцать лет назад.



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Теги: Минск
 
 
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Президент назвал хорошим знаком нынешний визит архиепископа Клаудио Гуджеротти в страну и в преддверии католического Рождества поздравил папу Римского...
 
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