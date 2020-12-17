Новые санкции ЕС против белорусских властей. Кто попал под удар

Евросоюз принял третий пакет санкций против властей Беларуси. В список попали 29 физических и 7 юридических лиц.





Среди людей — это вице-премьер Анатолий Сивак, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Минского облисполкома Александр Турчин, министр информации Игорь Луцкий, генеральный прокурор Андрей Швед, силовики и судьи.

В черный список также попали бизнесмены Александр Шакутин и Николай Воробей, которых называют «кошельками Лукашенко» .

Шакутин является председателем совета директоров машиностроительного холдинга «Амкодор». Лукашенко неоднократно подчеркивал лояльность бизнесмена. Он был замечен на тайной инаугурации. Компании Шакутина засветились в серых схемах с поставками нефтепродуктов и цветов .

Воробей давно занимается торговлей нефтепродуктами. Ему принадлежат компании «Нефтебитумный завод» и «Интерсервис». Последняя вошла в число учредителей «Новой нефтяной компании», которая стала спецэкспортером белорусских нефтепродуктов. Раньше этим занималась только государственная «Белорусская нефтяная компания».

В Украине Воробей является основным владельцем нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Этот бизнес также связывают с политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина.

Среди активов Воробья также значатся «Абсолютбанк» и охотничье хозяйство «Красный бор». Вместе с другими влиятельными бизнесменами Алексеем Олексиным и Александром Зайцевым Воробей строит крупный логистический комплекс в особой экономической зоне «Бремино-Орша» в Оршанском районе.

Санкционный список предприятий выглядит следующим образом.

ОАО «Агат — электромеханический завод». Предприятие специализируется на производстве специальной техники для нужд Министерства обороны. К примеру, мобильных узлов связи, радиорелейных станций и других изделий специального назначения. На заводе выпускают специальные заградительные автомобили «Рубеж», которые используются для разгона демонстраций.

ОАО «140 ремонтный завод». На борисовском заводе ремонтируют и модернизируют танки, БМП и БТР. Там разработали бронемашины «Кайман» и «Защитник». БТР-70МБ борисовского завода были замечены на улицах Минска во время воскресных протестов.

ОАО «Минский завод колесных тягачей». Предприятие специализируется на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, специальных колесных шасси под монтаж оборудования для предприятий строительного, нефтегазового и машиностроительного комплексов, но в первую очередь — военного назначения. На заводе выпускают бронеавтомобили «Лис-ПМ» и Volat V1, которые были замечены на минских улицах во время воскресных протестов.

ЗАО «Белтехэкспорт». Компания является уполномоченным государственным спецэкспортером продукции военно-промышленного комплекса Беларуси. Имеет опыт сотрудничества со странами СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Управление делами президента Беларуси. УДП включает более 100 подчиненных организаций, расположенных на территории и за пределами Беларуси. В ведении УДП находятся национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Припятский», «Браславские озера», Березинский биосферный заповедник, гостиничные комплексы «Президент-отель», «Минск», «Планета», «Юбилейный», санатории, агропромышленные предприятия, строительные организации, торговые и логистические компании.

Dana Holdings. Это самый крупный застройщик Минска. Известные проекты — «Маяк Минска» и «Минск-Мир». Группа компаний принадлежит семье братьев Каричей из Сербии, которые дружат с Александром Лукашенко. Строительный холдинг имеет офис на Кипре. Операционные доходы Dana Holdings Limited за 2018 год составили 23,5 млн евро. По сравнению с 2017 годом они выросли почти в десять раз. Доходы по дивидендам увеличились также почти в десять раз — до 25 млн евро.

Synesis. Это IT-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Она является резидентом белорусского Парка высоких технологий и российского инновационного центра Сколково.

Компания разработала платформу Kipod для мониторинга общественной безопасности на основе технологий искусственного интеллекта и больших данных. Kipod производит мгновенный поиск людей и автомобилей в больших массивах видеоданных и мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием алгоритмов машинного обучения. Kipod называют Google для видеонаблюдения.

На базе Kipod была разработана республиканская система мониторинга общественной безопасности в Беларуси. Дочерняя компания Synesis является техническим оператором этой системы, пользователями которой выступают силовые ведомства.

Недавно Synesis обвинили в помощи силовикам идентифицировать участников протеста с помощью платформы Kipod. Компания в ответ на это опубликовала заявление о том, что ее система видеоаналитики предназначена «исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер» на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети.

«Задача санкций — остановить террор в Беларуси»

В офисе Светланы Тихановской убеждены, что новые санкции ЕС не затронут простых белорусов, но могут вынудить Лукашенко пойти на уступки.

«Эти санкции вряд ли отразятся на положении белорусов. Людей и так держат в рабских условиях на низких зарплатах. Это точечные санкции, которые влияют на конкретные фирмы с конкретными задачами. Они приняты, чтобы поддержать белорусов, которые пострадали от режима. Они сильно ударят по предприятиям, которые связаны с силовым блоком и с лукашенковской администрацией. Их работа не будет парализована, но будет усложнена. Задача этих санкций — остановить террор в Беларуси и заставить власти идти на уступки», — рассказал Naviny.by советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

«Грязная работа»

Под санкционный удар ЕС должно было попасть намного большее число людей и компаний, но, как стало известно, некоторые белорусские бизнесмены проводили лоббистские кампании по исключению из санкционного списка ЕС.

Так, владелец «Санта Бремор» Александр Мошенский в беседе с «Нашай Нівай» подтвердил, что определенные меры по исключению его компании из санкционного списка им принимались, но какие конкретно, объяснять не стал.

«За спинами евродепутатов делалась достаточно грязная работа по лоббированию и отмыванию репутации пособников Лукашенко. Это была беспрецедентная кампания по исключению из санкционного списка. С одной стороны, это значит, что санкции работают. С другой стороны, это значит, что лоббисты Лукашенко, действительно, имеют влияние», — отметил Франак Вячорка.

По его словам, евродепутаты собираются провести расследование по поводу исключения некоторых белорусских бизнесменов из санкционного списка ЕС.

В январе планируется принять четвертый пакет ограничительных мер против белорусских властей. В него попадут люди и компании, не вошедшие в третий пакет. «Будет следующий пакет. Он уже практически готов и, насколько мне известно, будет принят через полтора месяца», — сказал Вячорка.