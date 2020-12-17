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Объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей страны в пятницу.
По прогнозу синоптиков, 18 декабря в отдельных регионах Беларуси сохранится туман, местами на дорогах ожидается гололедица.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей страны в пятницу.
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