Разыскиваемого Интерполом эстонца нашли в санатории под Витебском – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эстонец на родине был приговорен к лишению свободы за попытку убийства и незаконный оборот оружия: он стрелял в мужчину из ракетницы и хранил в тайнике более тысячи патронов.

Однако тогда 61-летнему осужденному удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

Задержали эстонца 15 декабря в одном из санаториев Витебщины, сейчас он находится в ИВС до решения вопроса об экстрадиции.