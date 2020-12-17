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Разыскиваемого Интерполом эстонца нашли в санатории под Витебском – видео
17.12.2020 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эстонец на родине был приговорен к лишению свободы за попытку убийства и незаконный оборот оружия: он стрелял в мужчину из ракетницы и хранил в тайнике более тысячи патронов.
Однако тогда 61-летнему осужденному удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.
Задержали эстонца 15 декабря в одном из санаториев Витебщины, сейчас он находится в ИВС до решения вопроса об экстрадиции.
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Сотрудники ГУБОПиК задержали в санатории под Витебском гражданина Эстонии, которого разыскивал Интерпол. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками.
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