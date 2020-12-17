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Путин о ситуации в Беларуси: Посмотрим, как это все будет происходить

17.12.2020 16:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ufatoday.ru

Российский президент напомнил об анонсированных конституционных изменениях в Беларуси и снова заявил, что оппозиция в стране поддерживается из-за рубежа.

На пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Беларуси, по сути, повторив все свои предыдущие тезисы.

"Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их. И президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что [это надо сделать] в спокойной ритмичной обстановке", - цитирует Путина ТАСС.

Напомнив об анонсированных Лукашенко изменениях в Конституцию, российский президент сказал: "Посмотрим, как это все будет происходить. Здесь бы хотелось добиться только одного, я уже об этом тоже так или иначе упоминал, - без вмешательства извне».

Сейчас, заявил Путин, российская сторона видит «вмешательство», «информационную, политическую, финансовую поддержку оппозиции из-за границы».

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", - подытожил Путин.

 
 
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Российский президент напомнил об анонсированных конституционных изменениях в Беларуси и снова заявил, что оппозиция в стране поддерживается из-за рубежа.
 
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