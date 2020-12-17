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Китайский зонд доставил первые за сорок лет образцы лунного грунта (видео)
Источник материала: Onliner
Зонд Chang’e-5 успешно приземлился в северной области Китая,
Аппарат Chang’e-5 оказался на поверхности Луны 1 декабря, спустя двое суток он начал выполнение миссии и поднял на спутнике Земли флаг Китая. Chang’e-5 назван в честь китайской богини Луны.
Китай стал третьей страной, добывшей лунные образцы. До этого в шестидесятые и семидесятые годы образцы породы доставили на Землю американские и советские аппараты. Последний раз «коллекцию» ученых пополняли в 1976 году.
В 2022 году Китай намерен построить обитаемую станцию на Луне и отправить на спутник Земли человека.
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Зонд Chang’e-5 успешно приземлился в северной области Китая, сообщает новостное агентство Xinhua. Аппарат впервые за четыре десятка лет доставил на Землю новые образцы...
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