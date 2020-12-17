Эксперт: Накануне Всебелорусского собрания могут освободить кого-то из полизаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог считает, что многие, кто поддерживает Лукашенко, не согласны с тем, как он проводит репрессии.

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич не исключает того, что накануне Всебелорусского народного собрания может наступить период деэскалации, во время которого выйдет на свободу часть политзаключенных.

— Такая вероятность существует, в том числе могут выпустить часть политзаключенных, а кого-то из тех, кто уже приговорен к каким-то срокам, могут амнистировать. Такую более спокойную атмосферу, возможно, попытаются создать перед собранием, потому что проводить его в условиях жестких репрессий — это значит, опять загонять в узкое гетто самых преданных сторонников и тех, кто имеет какие-то выгоды от существующей системы.





По моим оценкам, таких людей совсем не много, не более 20%. А политику властей в отношении протестующих поддерживают еще меньше — до 15%. Многие даже из тех, кто поддерживают Лукашенко, не согласны с тем, как он проводит репрессии, — отметил доктор политических наук в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

В случае, если власти не пойдут на деэскалацию, по его мнению, может появиться и четвертый пакет санкций Евросоюза. При этом эксперт не согласен со скептиками, считающими санкции ЕС нерезультативной формой воздействия на белорусские власти.

— Очевидно, что санкции действуют. На них появляется реакция властей, видно, что они этим озабочены. Кстати, деэскалация также может стать возможным результатом санкций.

В целом, ухудшение отношений с Западом, которое мы наблюдаем, нанесет ощутимый удар по белорусским властям и экономике страны. И санкции — только вершина айсберга.

Кроме них есть уже декларированное прекращение сотрудничества по линии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, остановка программ технической помощи. В результате этого Беларусь не получит миллиарды. Заметно ухудшается бизнес-климат, европейские компании перестают вкладывать в нашу экономику, сократятся туристические потоки.

Наличие санкций само по себе сразу указывает на наличие в стране проблем, — заявил Казакевич.

В комплекс мер по борьбе с режимом он включает и внутренний протест, который, вопреки заявлениям некоторых экспертов, никуда не делся.

— Понятно, что конкретно уличный протест сейчас пойдет на спад. Это связано и с погодой, и с наступающими праздниками. Но ни одна из проблем, которая вызвала протест, не решена. Есть данные ряда социологических опросов, которые показывают, что доверие к Лукашенко, его рейтинг и оценка его политического курса остаются крайне низкими.

Поэтому негатив к властям будет накапливаться и приобретать другие формы: саботирование различных мероприятий, которые инициирует государство, неисполнение обязательств перед государством, отток инвесторов, продолжение перевода бизнеса, — перечислил политолог.