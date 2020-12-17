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Дед Мороз будет целую неделю бесплатно поздравлять с наступающим в бывшей галерее «Ў»
Источник материала: Tut.by
Бывшая галерея «Ў», которая сейчас функционирует под брендом «Вершы», устраивает встречи с Дедом Морозом с 22 по 29 декабря. С волшебником смогут пообщаться дети любого возраста, сфотографироваться, а еще получить поздравления, загадать желания и оставить заявку на подарок.
Встречи с Дедом Морозом на протяжении недели будут бесплатными. График такой: с 22 по 29 декабря с 12.00 до 20.00.
«Вершы» также устраивают рождественский концерт 25 декабря, он уже будет платным (вход — 10 рублей). В программе: мастер-классы по созданию елочных игрушек, аниматоры-снеговики, интерактивное музыкально-театральное представление «С барабанами по всему миру» и разучивание индийского танца. Завершится все концертом Nagual.
Напомним, пространство «Вершы» появилось на месте галереи современного искусства «Ў» после ее закрытия. Из состава «Ў»
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Бывшая галерея «Ў», которая сейчас «Вершы», устраивает встречи с Дедом Морозом. С волшебником смогут пообщаться дети любого возраста, сфотографироваться, а еще...
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