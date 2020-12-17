Дед Мороз будет целую неделю бесплатно поздравлять с наступающим в бывшей галерее «Ў»

Источник материала: Tut.by

Бывшая галерея «Ў», которая сейчас функционирует под брендом «Вершы», устраивает встречи с Дедом Морозом с 22 по 29 декабря. С волшебником смогут пообщаться дети любого возраста, сфотографироваться, а еще получить поздравления, загадать желания и оставить заявку на подарок.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Встречи с Дедом Морозом на протяжении недели будут бесплатными. График такой: с 22 по 29 декабря с 12.00 до 20.00.

«Вершы» также устраивают рождественский концерт 25 декабря, он уже будет платным (вход — 10 рублей). В программе: мастер-классы по созданию елочных игрушек, аниматоры-снеговики, интерактивное музыкально-театральное представление «С барабанами по всему миру» и разучивание индийского танца. Завершится все концертом Nagual.

Напомним, пространство «Вершы» появилось на месте галереи современного искусства «Ў» после ее закрытия. Из состава «Ў» вышли почти все учредители , кроме одного — Валентина Лосева — он и развивает проект сейчас.

Галерея «Вершы» Где: ул. Октябрьская, 19

Когда: резиденция Деда Мороза — с 22 по 29 декабря с 12.00 до 20.00; концерт — 25 декабря

Сколько: резиденция Деда Мороза — бесплатно, концерт — 10 рублей