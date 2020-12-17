Путин: ««Кинжал» и «Пересвет» уже на боевом дежурстве

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистки про продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также рассказал о том, что уже прняли на вооружение в российской армии.



Фото: пресс-служба Кремля

Так, в один момент журналистка РИА Новости спросила, не может ли быть такого, что в случе неудачи с этим договором Россия окажется втянута в экономически невыгодную гонку вооружений? Насколько появление гиперзвукового оружия изменило политический баланс в мире, и все ли проекты, о которых Путин говорил, были реализованы, либо же стоит ждать новых перспективных разработок?

На это Владимир Путин ответил, что действительно — если ничего не произойдет, то в феврале ДСНВ-3 перестанет существовать. При этом он отметил, что новоизбранный президент США Байден изъявлял готовность продлить договор, готова к этому и Россия.

При этом гонка вооружений РФ и США уже идет — причем она началась после выхода Вашингтона из договоренностей по ПРО. По словам Владимира Путина, России ничего не оставалось, кроме как создать оружие, которое обойдет ядерный зонтик — иначе российский ядерный потенциал был бы фактически обнулен.

«Мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось. Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым это ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло — с помощью гиперзвукового оружия, в том числе „Авангард“. Напомню — 20 с лишним махов, глобальной дальности и не баллистическое, — добавил он. — Никакие системы ПРО на нее не влияют».

Отвечая на вторую часть вопроса, президент России сообщил, что появление нового гиперзвукового оружия у России безусловно влияет на ситуацию в мире и меняет ее. Причем появление не только «Авангарда», но и «Кинжала», отметил глава государства. Кроме того, сейчас у страны «появляется „Циркон“ — очень важное оружие».

«Недавно провели очередное очень важное для нас испытание. Фактически работа над ним в основном завершена, — отметил президент России. — 8 с лишним махов, дальность большая. Она может быть размещена на носителях как на стационарных, так и кораблях, надводных и подводных. В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно».

При этом, по словам Путина, у США уже есть высокоточное оружие — а гиперзвукового пока нет. «Сделают, конечно, это очевидно. Но, как я уже и говорил, мы к этому времени подготовимся, — продолжил он. — Вы спрашивали, над чем мы сейчас работаем — в том числе над противоядием от будущего „гипероружия“ в других странах, в других ведущих армиях мира».

И, как рассказал Владимир Путин, работа над тяжелой ракетой «Сармат» находится на завершающей стадии. А гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и лазерный комплекс «Пересвет» уже на боевом дежурстве.

В конце он выразил уверенность, что Россия «сделает все из запланированного», и добавил, что российская армия находится на шестом месте по объемам финансирований армий и ОПК — «46 миллиардов с небольшим».