Ему не докладывают или прикидывается дурачком? Путин прокомментировал ситуацию в Беларуси









«Александр Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить.





Здесь хотелось только добиться одного: без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть — это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы», — сказал Путин.





Заметим, что в отличие от Кремля, который поддержал уничтожение беларусского народа режимом Лукашенко, "заграница" поддерживает не "оппозицию", а тот самый беларусский народ, который возмущен грубой фальсификацией итогов президентских выборов в стране и беспрецедентным насилием против исключительно мирно протестуюгих граждан.





И вышеприведенное высказывание Путина свидетельствет лишь о том, что либо его спецслужбы врут ему о реальной ситуации в нашей стране, либо он готов топить за Лукашенко, что, в общем-то, уже не раз за последние месяцы демонстрирует.





Кажется, Кремль всеми мыслимыми способами своими делами и словами подталкивает беларуов в сторону ЕС и Запада.







