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В Беларуси все готово для покрытия страны технологией 5G

17.12.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инфраструктурный оператор beCloud завершил масштабное тестирование технологии связи 5G, которое началось в мае 2020 года, сообщает пресс-служба СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud).

В Беларуси все готово для покрытия страны технологией 5G

Для тестирования beCloud развернул несколько фрагментов сети связи пятого поколения — в Минске, Гомеле, на территории Ситницкого месторождения гранита (Микашевичи, Брестская область) и в национальном аэропорту Минск.

Тестовая сеть пятого поколения beCloud построена по модели NSA (non-standalone), то есть с использованием инфраструктуры существующей сети LTE (4G).

Как отмечает beCloud, тестирование технологии связи пятого поколения продемонстрировало и возможности совместной работы сетей 5G и LTE. Скорости передачи данных, которых удалось достичь в рамках испытаний, превысили 1,9 Гбит/сек.

«Также в число важных аспектов, которые были исследованы, вошли вопросы обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами и вопросы выполнения санитарных норм при эксплуатации базовых станций 5G», — говорится в сообщении.

«Наша компания провела серьезное масштабное тестирование связи нового поколения 5G. Мы видим перспективность и значимость этой технологии. Полученные beCloud результаты тестирования в полной мере позволяют утверждать, что мы готовы внедрять 5G в Беларуси. При этом beCloud продолжит работу по развитию 5G-сети и в следующем году», — прокомментировал генеральный директор beCloud Олег Седельник.

5G — новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Возможности технологии будут полезны для промышленного интернета, телемедицины, беспилотного транспорта, видеоаналитики, развития технологий виртуальной реальности. 5G обеспечит базу для развития индустриального «интернета вещей».

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) — подконтрольный государству инфраструктурный оператор, создан на основании указа президента в 2012 году.

Деятельность beCloud заключается в проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации опорной сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных, республиканского центра обработки данных, сети четвертого поколения LTE, участка транзитной магистрали сети электросвязи по территории Беларуси.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инфраструктурный оператор beCloud завершил масштабное тестирование технологии связи 5G, которое началось в мае 2020 года, сообщает пресс-служба СООО «Белорусские...
 
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