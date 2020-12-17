Евросовет продлил санкции против России еще на полгода

Источник материала: Ежедневник

фото: dtp.kiev.ua

17 декабря Европейский совет решил продлить ограничения для отдельных секторов российской экономики, введенные в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Украине.

Санкции продлены до 31 июля 2021 года, сообщает РБК . Решение принято после того, как на заседании 10–11 декабря Евросовет оценил состояние выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине. «Учитывая, что соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единодушно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении совета.



Санкции запрещают импорт и экспорт оборонного оборудования и товаров двойного назначения, закрывают доступ к европейскому рынку капитала для некоторых российских банков и компаний («Роснефть», «Газпром нефть». Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк), ограничивают доступ к технологиям, используемым при добыче нефти и в геологоразведке.



Санкционные меры в отношении России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма были введены европейскими властями с 31 июля 2014 года, с тех пор их продлевают каждые полгода. В том же году были введены контрсанкции Москвы, которые предполагают ограничения на поставку продовольственных товаров из Европы (овощей, фруктов, молочной продукции). В конце ноября указом Владимира Путина они были продлены до конца 2021 года.

Напомним, что сегодня в Брюсселе также был утвержден третий пакет санкций в отношении Беларуси – в него вошли 29 лиц и 7 компаний.