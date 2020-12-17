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Пляжи Австралии накрыл толстый слой пены. Местные жители в восторге от такой природной аномалии (видео)

17.12.2020 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сразу несколько пляжей в австралийском штате Кливленд оказались покрыты гигантскими пенными хлопьями. Жители Неранга, Голд-Коста и других городков ничуть этого не испугались, а, наоборот, смело бросились в воду, не забывая сделать перед этим пару фотографий. Собственно, все как на любой пенной вечеринке, с одним только но: подобное случается здесь всего один раз в несколько лет.

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Сразу несколько пляжей в австралийском штате Кливленд оказались покрыты гигантскими пенными хлопьями. Жители Неранга, Голд-Коста и других городков ничуть этого...
 
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