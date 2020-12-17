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Автопоезд выехал на встречную и столкнулся с Mercedes. Завершено расследование дела о ДТП с четырьмя погибшими

17.12.2020 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека. Авария произошла ночью 24 июля вблизи города Скидель на трассе М6 (Минск — Гродно). 29-летний водитель, управляя автопоездом, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение c автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли на месте, а еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

— После произошедшего водитель автопоезда пояснял, что на полосу встречного движения выехал автомобиль Mercedes, однако на следующий день 29-летний мужчина рассказал, что он сам частично выехал на встречную и таким образом столкнулся с легковым автомобилем, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Мария Трушинская.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, результаты экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Гродненской области, изучены и приобщены к материалам уголовного дела, проведены необходимые следственные действия.

— По результатам автотехнической экспертизы место столкновения автопоезда с автомобилем Mercedes — полоса движения легкового автомобиля, — рассказали в СК. — Кроме этого, из материалов уголовного дела следует, что в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии. 

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц») Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре...
 
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