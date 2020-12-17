В бюджете на 2021 год запланировали минус 4 миллиарда

Источник материала: Onliner

Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что республиканский бюджет на будущий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей, передает БЕЛТА.

— Дефицит республиканского бюджета на 2021 год предусматривается в сумме 4 млрд рублей, или 2,6% к ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних резервов, — сказал Дмитрий Кийко.

Доходы бюджета оцениваются на уровне 23,3 млрд рублей, расходы — 27,3 млрд рублей.

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