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В бюджете на 2021 год запланировали минус 4 миллиарда
Источник материала: Onliner
Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что республиканский бюджет на будущий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей,
— Дефицит республиканского бюджета на 2021 год предусматривается в сумме 4 млрд рублей, или 2,6% к ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних резервов, — сказал Дмитрий Кийко.
Доходы бюджета оцениваются на уровне 23,3 млрд рублей, расходы — 27,3 млрд рублей.
(будет дополнено)
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Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам заявил, что республиканский бюджет на будущий год...
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