В Щучине Volvo нырнула в озеро

Источник материала: Tut.by

В Щучине в озеро у центрального парка нырнула Volvo. За рулем была девушка, она ехала по улице Озерной, которая как раз проходит над водоемом, — и в какой-то момент не справилась с управлением, сообщает АвтоГродно.



Фото: autogrodno.by

О происшествии рассказали местные жители.

— Возле пруда улица Озерная закругляется и далее выходит на мост. В том месте, где нужно было сворачивать левее, девушка поехала прямо. Машину снесло с обрыва прямо в воду. Говорят, водитель не пострадала и сама смогла выбраться на берег, — рассказал один из жителей Щучина.



Фото: autogrodno.by