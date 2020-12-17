|
В Щучине Volvo нырнула в озеро
Источник материала: Tut.by
В Щучине в озеро у центрального парка нырнула Volvo. За рулем была девушка, она ехала по улице Озерной, которая как раз проходит над водоемом, — и в какой-то момент не справилась с управлением,
О происшествии рассказали местные жители.
— Возле пруда улица Озерная закругляется и далее выходит на мост. В том месте, где нужно было сворачивать левее, девушка поехала прямо. Машину снесло с обрыва прямо в воду. Говорят, водитель не пострадала и сама смогла выбраться на берег, — рассказал один из жителей Щучина.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучине в озеро у центрального парка нырнула Volvo.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)