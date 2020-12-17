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В Щучине Volvo нырнула в озеро

17.12.2020 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Щучине в озеро у центрального парка нырнула Volvo. За рулем была девушка, она ехала по улице Озерной, которая как раз проходит над водоемом, — и в какой-то момент не справилась с управлением, сообщает АвтоГродно.


Фото: autogrodno.by

О происшествии рассказали местные жители.

— Возле пруда улица Озерная закругляется и далее выходит на мост. В том месте, где нужно было сворачивать левее, девушка поехала прямо. Машину снесло с обрыва прямо в воду. Говорят, водитель не пострадала и сама смогла выбраться на берег, — рассказал один из жителей Щучина.


Фото: autogrodno.by

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Теги: Гродно
 
 
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В Щучине в озеро у центрального парка нырнула Volvo.
 
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