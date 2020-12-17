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Спектакль Путина

17.12.2020 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Спектакль Путина

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  • Юрий Бутусов
  • 17.12.2020, 17:16
  • 2,052
Спектакль Путина
ЮРИЙ БУТУСОВ
Фото: Gordonua.com

Пресс-конференция главы Кремля — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня.

«Репрессии против священников были, но они не были выборочными, они касались всех. Это чрезвычайно важно для нашей страны». Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Пресс-конференция Путина — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня и отчитаться в том, что президент-батюшка лучше знает, что надо народу. Кстати, раньше любых авторитетных изданий, раньше вопросов о войне на Донбассе, о попытке путинских спецслужб убить Навального, слово предоставили… музыканту Шнурову из группы «Ленинград» (который представился сотрудником телеканала!), и задал глупейший постановочный вопрос, примет ли Путин в России Трампа, если Трампу придется бежать из США. Дикари.

Цитата про репрессии, по-моему, очень забавная, случайно вырвалось. А все вопросы и ответы, и кто и как будет задавать — четко смонтировано. В студиях из разных городов сидят якобы десятки «журналистов» с вопросами на плакатах — и ни один вопрос не касается политики, войн, политических убийств, коррупции, дочерей Путина, ставших миллиардершами.

Путинская Россия превратилась в унылый «совок» с явными признаками позднебрежневского слабоумия, когда власть даже не пытается имитировать интеллект, когда каждый оратор благодарит уважаемого Владимира Владимировича, когда участники спектакля без какого-то

Российское государство — это не только одна вертикаль, но и одна извилина.

Стоит посмотреть Путина, чтобы увидеть наглядно — это не цивилизационный проект, это давно остановившийся в своем развитии царь, который живет в мире своих мыслей, и челядь вокруг искусно имитирует не пресс-конференцию и не свободу слова — а отчетно-выборную конференцию, на которой партхозактив 80-х выступает с лозунгами 2020-го.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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Пресс-конференция главы Кремля — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня.
 
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