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Спектакль Путина
Источник материала: Хартия'97
Спектакль Путина
Пресс-конференция главы Кремля — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня.
«Репрессии против священников были, но они не были выборочными, они касались всех. Это чрезвычайно важно для нашей страны». Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Пресс-конференция Путина — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня и отчитаться в том, что президент-батюшка лучше знает, что надо народу. Кстати, раньше любых авторитетных изданий, раньше вопросов о войне на Донбассе, о попытке путинских спецслужб убить Навального, слово предоставили… музыканту Шнурову из группы «Ленинград» (который представился сотрудником телеканала!), и задал глупейший постановочный вопрос, примет ли Путин в России Трампа, если Трампу придется бежать из США. Дикари.
Цитата про репрессии, по-моему, очень забавная, случайно вырвалось. А все вопросы и ответы, и кто и как будет задавать — четко смонтировано. В студиях из разных городов сидят якобы десятки «журналистов» с вопросами на плакатах — и ни один вопрос не касается политики, войн, политических убийств, коррупции, дочерей Путина, ставших миллиардершами.
Путинская Россия превратилась в унылый «совок» с явными признаками позднебрежневского слабоумия, когда власть даже не пытается имитировать интеллект, когда каждый оратор благодарит уважаемого Владимира Владимировича, когда участники спектакля без какого-то
Российское государство — это не только одна вертикаль, но и одна извилина.
Стоит посмотреть Путина, чтобы увидеть наглядно — это не цивилизационный проект, это давно остановившийся в своем развитии царь, который живет в мире своих мыслей, и челядь вокруг искусно имитирует не пресс-конференцию и не свободу слова — а отчетно-выборную конференцию, на которой партхозактив 80-х выступает с лозунгами 2020-го.
Юрий Бутусов,
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Пресс-конференция главы Кремля — это советское партсобрание, цель которого — сформировать фальшивую повестку дня.
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